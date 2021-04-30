Son dakika haberi... Thodex vurgununda sıcak gelişme! Yeni gözaltılar var
Son dakika haberi.. Türkiye'nin gündemine oturan Thodex vurgunu soruşturmasında bir kritik bir gelişme yaşandı. Kripto para borsası Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi.
(TRT Haber)
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