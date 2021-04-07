AA-DHA
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Son dakika haberi: Teröre büyük darbe! Aralarında FETÖ ve PKK'nın elebaşları da var
Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı'yla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Ekrem Dumanlı ile PKK terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın da aralarında olduğu 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.
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