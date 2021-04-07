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Gündem
AA-DHA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Teröre büyük darbe! Aralarında FETÖ ve PKK'nın elebaşları da var

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Son dakika haberi: Teröre büyük darbe! Aralarında FETÖ ve PKK'nın elebaşları da var

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı'yla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Ekrem Dumanlı ile PKK terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın da aralarında olduğu 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

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