Son dakika haberi: Teröre büyük darbe! Aralarında FETÖ ve PKK'nın elebaşları da var

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı'yla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Ekrem Dumanlı ile PKK terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın da aralarında olduğu 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

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