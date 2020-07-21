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Son dakika haberi: Terör soruşturmasında görevden uzaklaştırılmıştı! HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi... Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.
Son dakika haberi... Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.
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