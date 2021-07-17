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Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

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Son dakika haberi: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

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