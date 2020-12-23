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AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 7 terörist daha teslim oldu

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Son dakika haberi: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 7 terörist daha teslim oldu
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi" denildi.

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