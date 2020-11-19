Son dakika haberi: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! Rakam 204'e ulaştı
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.' denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204’e ulaştı.
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