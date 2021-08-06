Son dakika haberi! Termal sistemlerle tespit edildi... Etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi.
PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X6MSV21VH3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2021