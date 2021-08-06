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Haber Giriş: 06.08.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Termal sistemlerle tespit edildi... Etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Termal sistemlerle tespit edildi... Etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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