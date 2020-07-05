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Hürriyet
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AA-DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TEM’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberi: TEM’de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Tembelova mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FA 0269 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Son dakika haberi: TEM’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var

İtfaiye ve Karayolları ekipleri, otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

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