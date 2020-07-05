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Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TEM’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Son dakika haberi: TEM’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Son dakika haberi... Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Akara istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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