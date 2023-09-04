Son dakika haberi... TEM'de korkunç kaza: 4 ölü, 4 yaralı

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Kaza, saat 20.00 sıralarında, Çatalca TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazayı gören sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Araçlarda sıkışan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir bebeği, jandarma personeli kucağında ambulansa götürdü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.