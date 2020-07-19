MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Son dakika haberi: TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

TEM Otoyolu Silivri gişeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Silivri gişelerden yaklaşık 200 metre ilerde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai D. yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Bariyerlere çarparak ters duran aracın içerisinde bulunan Zekai D. (44),Döndü D. (45) ve Buğra D. (17) yaralandı. Araçta bulunan 21 yaşındaki Şevval D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Buğra D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle