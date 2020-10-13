Son dakika haberi: Telefona bakınca ihanet ortaya çıktı! Seyşeller’de aldatıldım

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Poliklinikleri’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na, 35 yıllık eşi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, şu iddialara yer verildi: “Şiddetin dozu son dönemlerde iyice artınca Hüsniye Kadıoğlu eşi aleyhine uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hüsniye Kadıoğlu geçen yıl kasım ayında Seyşeller’de bulunan yazlık evlerinde kendisine ait olmayan bir kadın iç çamaşırı bulmuştur. Hüsniye Kadıoğlu daha önce de yazlık evlerinde bir prezervatif bulunca eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başlamıştır. Telefon çalınca eşinden önce telefona bakan Hüsniye Kadıoğlu kişinin 1989 doğumlu ‘Maya T.’ adına kayıtlı olduğunu görmüştür. Maya T.’nin Facebook hesabına bakan Hüsniye Kadıoğlu kapak fotoğrafının Seyşeller’deki yazlık evlerinin önündeki plaj olduğunu fark etmiştir. Maya T.’nin Avrupa ve Amerika’da çekilmiş fotoğraflarını da inceleyen Hüsniye Kadıoğlu, aynı tarihlerde eşinin de aynı ülkelere seyahat ettiğini hatırlamıştır.”

‘EKONOMİK ŞİDDET UYGULADI’

Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’nun belirlenen tarihlerde Maya T. ile birlikte olduklarına ilişkin otel ve uçak kayıtlarının tespitini istediklerini dava dilekçesinde anlatan Hüsniye Kadıoğlu’nun avukatı, “Eşinin yarı yarıya ortağı ve yetkilisi olduğu işyerindeki hisseden para vermemektedir. Eşine, ‘Sen paradan anlamazsın, ben anlarım. Evlendiğimizde senin hiçbir şeyin yoktu. Sen bir hiçsin’ şeklinde aşağılayıcı ve hakaret içerikli sözler söylemektedir. Hüsniye Kadıoğlu, yıllardır psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmış olmasının yanı sıra çevresindekilerden de eşi yüzünden tepki görmüştür” dedi.