Son dakika haberi... TBMM'de tansiyon yükseldi: Taciz polemiği

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi üzerinde milletvekilleri söz aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy "Bu bütçe yerli ve milli değil" eleştirileri üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Bütçede, yerli ve milli otomobilimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçede yok. Ülkesini başka ülkelere şikayet edip, yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da yok. Bu bütçede aile yok diyorlar, aile elbette var.

"AHLAKSIZ ZİHNİYETLER BU BÜTÇEDE YOK"

Fakat milli, manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları, ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok. Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta 'olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede, gençlerimiz de çocuklarımız da var. Fakat eli kanlı terör örgütü PKK, bebekleri katlederken, genç kızları dağa kaçırıp tecavüz ederken, küçücük çocukları canlı kalkan olarak kullanırken sessiz kalan, onlara destek veren alçak ve namussuzlar da bu bütçede yok. Bu bütçede hak, hukuk, adalet var ancak teröristi evinde saklayan, teröre yardım, yataklık yapan hain zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede işçi kardeşlerimizin emekleri, alın teri var. Fakat belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, verdiği namus sözünü unutup, belediyede çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de yok."

CHP'DEN YANIT GELDİ...

Özsoy'un bu konuşması, CHP sıralarından tepkilere yol açtı, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin söylenemeyeceğini belirttiler. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy'a yanıt verdi.

Özel, Özsoy'un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, "Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP'de de olur, AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım." dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, orduya yönelik satılmış demediğini, Tank Palet Fabrikasını kast ettiğini belirten Özel, "Günlerce rahmetli anası, 'Benim oğlum öyle dememiş', diyor. Ağlata ağlata, biz bu anamızın cenazesine gittik. İsmini söylemeyerek, içtüzüğün, vicdanın arkasından dolaşıp, 'alçak', 'namussuz' sözü söylenirse o vakitten sonra olacakların da yapacaklarımızın da sorumlusu değiliz." diye konuştu.

Özel'in konuşması sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK PARTİLİ ÖZKAN: EYÜP KARDEŞİM SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekil Cahit Özkan, Meclis çatısı altında, milletin bütçesini yaptıklarını, her bütçenin milletten tam not aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Akıl almaz hakaretleri ediyorsunuz, biz sessiz kalacağız, susacağız; bunu kabul etmiyoruz. Eyüp kardeşimiz çıkmış kürsüye, yapılan yanlışlara, iftiralara cevap veriyor. Bunun üzerine bağırıp, çağıracaksınız. Tank Palet Fabrikası onurumuzdur, milletin alın teridir. Tank Palet Fabrikası için söylenen yalanları kabul etmiyoruz. Arkasına sığınarak, TSK'ya hakaret ve iftiraları asla kabul etmeyiz. Eyüp kardeşim, gözlerinin içine baka baka söylüyorum seninle gurur duyuyoruz. Özsoy, ülkenin ve milletin menfaatine olan yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Milletvekilimizin yaptığı konuşma da öznesi Türkiye kamuoyu olan ve milletin menfaatlerini esas alan bir siyaset alanı inşa edilmesi amacına matuftur. Bu anlamda özenle Meclis'te herhangi bir siyasi partiyi işaret etmemiştir. Bu noktada da milli ve yerli amaçla Türkiye'nin ortak aklına hizmet eden bir anlayışla konuşma yaptığını gördüğümüzü ifade ediyorum."

"HAYRETLER İÇİNDEYİM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da kürsüye çıkarak, "Hayretler içindeyim. Çünkü burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor, bakanlar geliyor, 'öyle konuşamazsın' diyorlar. Biz çıkıp konuşuruz yine, 'böyle konuşamazsın' deniliyor. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz... Hiçbir konuşmamda isim vermedim." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Özsoy'un konuşmasının TBMM İçtüzüğünü 67. maddesine aykırı olduğunu, Başkanlık Divanınca uyarılması gerektiğini savunarak, "Öznesi varsa çıksın söylesin ama temiz dille söylesin." dedi.

UYARI CEZASI VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Süreyla Sadi Bilgiç, Eyüp Özsoy'a, sükunet ve çalışma düzenini bozması nedeniyle TBMM İçtüzüğüne göre uyarı cezası verdi, bütün milletvekillerini, içtüzüğe uymaya, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaya çağırdı.