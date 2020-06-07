Son dakika haberi: TBMM Başkanlığı için geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulanlar

TBMM Başkanlığı için 12 Temmuz’da seçim yapılacak. Halen göreve sürdüren Mustafa Şentop’un görevine devam edeceği belirtilirken, Binali Yıldırım’ın eski görevine döneceğini iddia edenler de bulunuyor. TBMM’de belirlenen seçim takvimi, 2-12 Temmuz arasında işleyecek. Aday başvuruları için 5 gün süre tanınacak.

EN GEÇ 12 TEMMUZ’DA

TBMM Başkanlığı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılıyor. Başkanlar, ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle görev üstleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başkan adaylığı nedeniyle TBMM Başkanlığı’nı bırakan Binali Yıldırım’ın kalan süresi başkan seçilen Mustafa Şentop tarafından tamamlandı. Şimdi ikinci dönem için belirlenen takvime göre en geç 12 Temmuz’da yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

ŞENTOP-YILDIRIM

Kulislerde, Meclis Başkanlığı seçimi ile olası kabine değişikliği arasında ilişki kuruluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’e gidecek olması, yeni dönem kabine değişikliği üzerinde çalışacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Şentop’un görevine devam edeceğine ilişkin değerlendirme yapanların yanı sıra, Yıldırım’ın eski görevine döneceği, Şentop’a da kabinede görev verileceği iddialar arasında yer alıyor. Bu da bir dizi görev değişikliğini gündeme getirecek.

KULİSLERDE SOHBET

Yıldırım’ın TBMM’nin yeniden açılmasının ardından kulislerde sık görünmesini, milletvekilleriyle bir araya gelerek sohbet etmesini ve baklava yemelerini ısınma turu olarak yorumlayanlar bulunuyor. Ancak Yıldırım’la sohbet edenler, kendisinin bu konuda hiç renk vermediğini de belirtiyorlar.

SEÇİM TAKVİMİ

Meclis’te belirlenen seçim takvimine göre TBMM Başkanı adayları, birinci dönem için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

GİZLİ OYLAMA

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek. Ancak genellikle Meclis Başkanlığı seçimleri son tura kalmadan sonuçlanıyor.

7 AY BAŞKANLIK YAPTI

Binali Yıldırım, Meclis’te 12 Temmuz 2018’deki 3’üncü turda 335 oyla TBMM Başkanı seçildi. Yıldırım, 7 ay sonra belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Bunun üzerine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Şentop, 24 Şubat 2019’da 3’üncü turda 336 oyla başkan seçildi.