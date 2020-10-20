Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan flaş açıklamalar
TBMM başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Meclisi'nde konuştu. Şentop konuşmasında, "Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti. TBMM Başkanı Şentop, "Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi.
Şentop'un konuşmasından satır başları şu şekilde:
Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu dünyaya ilan ettik.
Hak ve adalet olmadan çözüm bulamazsınız.
Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir
Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan derhal, şartsız çıkması gerekmektedir.
Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir
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