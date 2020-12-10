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Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nda açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim." ifadelerinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim." dedi.

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