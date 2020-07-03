AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Baro Başkanlarına çağrı
Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Feyzioğlu, ''Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, ''Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle