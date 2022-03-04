Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi: Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı

#Bekir Pakdemirli#Vahit Kirişçi#Resmi Gazete
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi: Bekir Pakdemirlinin yerine Vahit Kirişci atandı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle:

Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi: Bekir Pakdemirlinin yerine Vahit Kirişci atandı

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

4 Aralık 1960'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Vahit Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışan Vahit Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

Haberin Devamı

22. ve 23. dönemde TBMM'ye AK Parti'den Adana Milletvekili olarak giren Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Pakdemirli#Vahit Kirişçi#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna