Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi

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Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle:

Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

4 Aralık 1960'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Vahit Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışan Vahit Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

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22. ve 23. dönemde TBMM'ye AK Parti'den Adana Milletvekili olarak giren Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.