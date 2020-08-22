Son dakika haberi: Tarihi müjdeden 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...
Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan bir saat önce Eyüp Sultan Türbesi'nde çekilen fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamaya gitmeden 1 saat önce Eyüp Sultan'a gittiği anın fotoğrafı paylaştı. Altun'un paylaşımı binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşıma, "Dünden... Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..." notunu düştü.
Dünden...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 22, 2020
Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce.
Eyüp Sultan Türbesi... pic.twitter.com/UW3fOAGX5t
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