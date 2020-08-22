MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Tarihi müjdeden 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...
GeriGündem Son dakika haberi: Tarihi müjdeden 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 22.08.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tarihi müjdeden 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Tarihi müjdeden 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan bir saat önce Eyüp Sultan Türbesi'nde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamaya gitmeden 1 saat önce Eyüp Sultan'a gittiği anın fotoğrafı paylaştı. Altun'un paylaşımı binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşıma, "Dünden... Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..." notunu düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle