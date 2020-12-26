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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 26.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Tam o an! Hırsız ev sahibini uyandırınca...

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Son dakika haberi... Tam o an! Hırsız ev sahibini uyandırınca...
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27 Eylül'den bu yana İstanbul'un çok sayıda ilçesinde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 28 hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, bir hırsızlık girişiminde ev sahibini uyandıran şüphelilerin kaçma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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  • Hırsız ev sahibini uyandırınca...
  • Hırsız ev sahibini uyandırınca...
  • Hırsız ev sahibini uyandırınca...
  • Hırsız ev sahibini uyandırınca...
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İstanbul Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren gerçekleşen ev hırsızlığı, otodan hırsızlık suçları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlıkları aynı kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Polis operasyonunda olayları gerçekleştiren Sezgin Y. (28), Mehmet S. (47), İsmail K. (20), ve Selahattin U. (24) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

28 HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy ve Aydın'ın Kuşadası'nda 4 otomobil hırsızlığı, 21 evden hırsızlık, 2 otomobilden hırsızlık ve bir kez de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Son dakika haberi... Tam o an Hırsız ev sahibini uyandırınca...

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Daha önceden bir çok kez yakalandıkları öğrenilen şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Fatih'te yüzlerini kapatarak sokaklarda dolaşan şüphelilerin dış kapısı açık apartmanlara girdikleri öğrenildi. Kamera görüntülerinde hırsızların ev sahipleri evdeyken daire kapılarını açarak içeri girdikleri, ardından hızlıca masa üzerlerine bırakılan cep telefonu, cüzdan ve diğer elektronik eşyaları çalarak hızla kaçtıkları görüldü.

Son dakika haberi... Tam o an Hırsız ev sahibini uyandırınca...

UYANAN EV SAHİPLERİ HIRSIZLARI KOVALADI

Öte yandan şüphelilerin aynı evden hırsızlık yaptıktan sonra durumu fark eden ev sahipleri tarafından kovalanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla apartmandan kaçmaya çalışan iki şüpheliyi, iki ev sahibinin kovaladığı görülüyor.

Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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