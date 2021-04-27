Son dakika haberi... 'Tam kapanma'da emekli maaşı, bankalar, kreşlerin durumu... Bakan Soylu tüm soru işaretlerini giderdi

Bakan Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi.

'ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROL ALTINDA OLACAK'

Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.

Özellikle birtakım muafiyetlerin de suistimal edildiğini ifade eden Soylu, "Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor yola çıkıyor veya sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alan olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte 'Ben şu şirkette çalışıyorum' diyor ve bunu istismar ediyor. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi, daha ziyade bu konuda uyarmayı, çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idari işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi, toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak. İşinden yoksun olacak" diye konuştu.

‘DENETİMLERİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMALIYIZ’

Muafiyetin üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörü ile kamuda çalışan yüzde 50'lik kısmı kapsadığını, çalışanların sadece güzergahı kapsayacak şekilde dışarı çıkabileceğini kaydeden Soylu, yarına kadar kamu görevlilerine ait izin formunun hazırlanacağını belirtti. Denetimlerin de önemli olduğunu kaydeden Soylu, "Denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

Tarım için çok önemli bir dönemin içinde olduklarını kaydeden Soylu, "Üretim, tedarik ve arzda herhangi bir aksaklığı yaşamamalıyız. Bunu da geçen dönem başarıyla yaptık bu dönemde başarıyla yapacağız, bunu da istismar eden olmayacak mı? Olmaya çalışanlar olacaktır, denetimlerle bu istismarların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mali müşavirlerin kendi güzergahlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacağını söyleyen Soylu, "Her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir" dedi.

''BANKALAR MİNİMUM ÖLÇEKTE ÇALIŞACAK''

Muhtarların da muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi. Noterlerin de nöbetçi usulü ile çalışacağını ifade eden Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını anlattı.

''EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR ALINACAK''

Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, sokak hayvanlarının bakımı için de izin verilmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili de, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.

Soylu, aşılamalara gitmek isteyenlere de gerekli yardımın sağlanacağını ifade etti.

'KREŞLERDE İSTİSNA KONUSU DEĞERLENDİRİLECEK’

Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz" diye konuştu.

Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söyledi.

SİTE YÖNETİCİLERİ İSTİSNA KAPSAMINDA

Profesyonel site yöneticilerinin de istisna kapsamına alındığını ve bu kişilerin sorumluluklarındaki sitede gerekli kontrolleri yapacaklarını belirten Soylu, özellikle çocuk ve gençlerin, sitenin ortak kullanım alanlarında oyun oynamalarının bulaş riskini artırdığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Soylu, boşluk kalan alanlarla ve anlaşılamayan konulara sıkça sorulan sorularla açıklık getirileceğini belirtti.

"DENETİMLERDE AYLIK 10 BİN RAKAMINA ULAŞTIK"

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim sayılarında aylık 10 bin rakamına ulaşıldığını kaydeden Soylu, bu denetimlerde görünür olmayı sürdürmeleri gerektiğini ve denetimler sırasında görevlilerin vatandaşları tedbirlere uymaları için yapacağı anonslarda yeni bir metin kullanılacağını dile getirdi.

''PAZAR GÜNÜ ZİNCİR MARKETLER KAPALI''

Soylu, "Pazar günü zincir marketler ve süper marketler kapalı, bakkal, kasap, manavlar saat 10.00-17.00 arasında açık. Uzun zamandan beri zincir market ve süper marketler de önemli bir görev yapıyorlar, arz ortaya koyuyorlar. Onlar da bu kapanma döneminde bir gün izin kullanabilecek diye görülebilir." diye konuştu.

HASTA BAKICILAR DA KISITLAMADAN MUAF

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hasta bakıcılarının sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulup tutulmayacaklarına ilişkin soru üzerine Soylu, "Bütün sağlık çalışanlarının, hasta bakıcılarının elbette ki muafiyeti var. Mesela koronavirüs hastası oluyor. Doğal olarak hastaneden eve taburcu oluyor. Orada onun hasta bakıcı tarafından tedavisinin devam etmesi lazım. Yani bir nekahet dönemi var." ifadelerini kullandı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDAN BİLETİ OLANLARIN DURUMU

İçişleri Bakanı Soylu, toplu ulaşım araçlarının herhangi birinden daha önce alınmış bileti bulunan vatandaşların akıbetine ilişkin soruya "Kesilmiş bileti olanlarla ilgili, perşembe saat 19.00'dan sonra bütün kurallara herkes uyacak. Yani seyahat izin belgesi alacaklar. Biz onların işlerini kolaylaştırırız. Ama eğer kurallarda ikilik ortaya koyarsak bu uygulama karmaşasına sebebiyet verir ki biz bu karmaşanın içinden çıkamayız. Otellerle ilgili de perşembe saat 19.00'a kadar yapılan rezervasyonlardan sahte olanları hariç geçerlidir. Onlar gittikten sonra dönebilirler mi? Elbette dönebilirler." yanıtını verdi.

Sınavlarla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Yüz yüze sınavlar iptal edildi. Bir tek sınav var. O da ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavı. Bu konuda ÖSYM ile konuşuldu. Onlar bu sınavı yapabilecekler. Çünkü onlar biliyorsunuz sınav sorularını hazırlamak için çok önceden kapanıyorlar. O işlemlerle ilgili kolaylık sağlayacağız. Bu bir istisna'' ifadelerini kullandı.

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