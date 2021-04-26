Son dakika haberi: Tam kapanma kararını uzmanlar değerlendirdi: "Türkiye'yi rahatlatacak bir adım"

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın programında "çok önemli bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çetiner'in açıklaması şöyle:

* Metropollerde temel bazı kuralların; iş çıkış saatlerinde olan problemler büyük sıkıntı oluyordu. Bu Türkiye'yi rahatlatacak bir adım. Çok ciddi bir tam kapanma. Bir noktası daha çok önemli, şehirler arası ulaşım da kapandı aslında.

* Özellikle Türkiye'de vaka sayılarının hızla arttığı Doğu Karadeniz'deki bölgelerde izolasyon önerdiğimiz günden bugüne dile getirdiğimiz bir şeydi. Tabii bu tam kapanmanın yanında bizim çok hızlı bir şekilde aşılamayı da devam ettirmemiz lazım.

"VAKA VE VEFATLARIN AZALMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Prof. Dr. Necmi İlhan'ın değerlendirmesi ise şöyle:

* Geldiğimiz aşamada rakamların 5 binin altına gelmesi için tam kapanma gerekiyordu. Metropollerin olduğu büyük şehirlerde kademeli ve esnek çalışmaya uyulmadığını ve toplu taşımada bulaşların çok olduğuna şahit olmuştuk.

* Vaka sayısının azalması ve ilerleyen günlerde ağır hastaların sayılması, sonra da vefat sayılarının azalmasını beklememiz mümkün. Şunu biliyoruz ki, ağır hastalar bugün vaka olanlar değil.

* Açıkçası, ilerleyen zaman içinde vaka sayısının azalması, vefatların azalmasına şahit olacağız. Bunun kalıcı olması için, eğitim, ticaret ve turizm sektöründe son bir ayı hepimizin gayretli bir şekilde geçirmesi, sabretmesi ve artık önümüzün artık açık olmasına bakmamız gerekiyor.

"DOĞRU BİR KARAR"

Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın görüşü şu şekilde:



* Ben kapanmayı bekliyordum. Çünkü sürecin yönetimi açısından önümüzdeki 3 haftayı da en ideal bir yaklaşımla bu bir siyasal karardı. Ekonomik üretimi karşılamak mı, yoksa 20-30 binlerde yaza mı girecektik? Bana göre doğru bir karar oldu.

* Bir şeyi okumamız lazım. Hafta sonu test sayısı azalınca vakalar da azaldı. Bayramdan sonra da bu süreç devam ederdi. Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 5 binin yakalanabileceğini düşünüyorum.

* Bu seferki bu kısıtlamalar insanları rahatsız edici şekilde herkesin dolandığı şekilde olmayacak. Bugünkü kuralların kamusal uygulamasında çok ciddi tedbirler uygulanacak. Kamu çalışanları minimum düzeyde işini yönetecek şekilde mesaiye gidecekler.

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