MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Taksim'de sağanak yağmur
GeriGündem Son dakika haberi... Taksim'de sağanak yağmur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Taksim'de sağanak yağmur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Taksim'de sağanak yağmur
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazılıksız yakalanana vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

Son dakika haberi... Taksimde sağanak yağmur
KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürüyerek keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için gidecekleri yere koştukları görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle