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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Taksim Meydanı'nda yangın paniği!

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Son dakika haberi: Taksim Meydanı'nda yangın paniği!
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü.

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağıtabildi. 

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