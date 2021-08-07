Son dakika haberi: Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, acı haberi şu sözlerle duyurdu;

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu bu dünyadan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Süleyman Bey olmak üzere, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hüseyin amcamızın mekânı cennet olsun.

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