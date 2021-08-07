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Haber Giriş: 07.08.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, acı haberi şu sözlerle duyurdu;

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu bu dünyadan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Süleyman Bey olmak üzere, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hüseyin amcamızın mekânı cennet olsun.

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