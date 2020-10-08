Son dakika haberi: Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi 10 Eylül 2020 tarihinde yaptığı duruşmada 7 sanıklı davada 3 kişiyi suçlu bularak cezalandırmış, 4 kişiyi de suçsuz bularak beraat ettirmişti. Mahkeme, kamyon şoförü Mumin Kılıç'ı, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırırken, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan İbrahim Ruhi Kelleci 42 bin 400, Zafer Karasaçlı da 26 bin 425 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Şule İdil Dere'nin 12 Mayıs 2016 günü Kadıköy Kurbağalıdere'de resmi olarak bisiklet ve yaya yoluna ayrılmasa da fiili olarak bisiklet ve yaya yolu olarak kullanılan alanda yürüyüş yaptığı sırada geri geri gelen Mumin Kılıç yönetimindeki kamyonun altında kaldığı belirtildi.



Mumin Kılıç'ın herhangi bir gözlemci bulundurmadan geri geri manevra yaptığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Herhangi bir gözlemci bulundurmadan aracın arkasından geçmekte olan Şule İdil'i fark etmediği, ona çarpmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, kovuşturmada alınan beyanında aracın arka tarafından yayaların geçtiğini gördüğünü buna rağmen aracı sürmeye devam eden sanığın kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü" belirtildi.

GÖZLEMCİ KULLANMADIĞI İÇİN BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN CEZALANDIRILDI



Gerekçeli kararda, gözlemci kullanmadığı için arka tarafı yeterince kontrol etmeden seyrine devam eden sanık Mumin Kılıç'ın bu nedenle, "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kararda, aynı nedenle sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırıldığı kaydedildi.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ŞOFÖR MUMİN KILIÇ'A İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ VERMEMİŞ



İşveren vekili olarak çalışan sanık İbrahim Ruhi Kelleci'nin de yeterli denetim ve gözetim yapmadığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı, kamyonları yönlendirecek işaretçi eğitimi almamış personel görevlendirdiği, bu nedenle kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtilen gerekçeli kararda, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Zafer Karasaçlı'nın şoför Mumin Kılıç'a her yıl yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini vermediği, çalışmalarda alınması gereken önlemlere yönelik işverene tavsiyelerde bulunmadığı, bu nedenle kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu belirtildi.



Gerekçeli kararda, diğer 4 sanığın ise olayda sorumluluğu bulunmadığı gerekçesi ile beraatlerine karar verildiği belirtildi.

DERE'NİN AİLESİ KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI



Şule İdil Dere'nin ailesinin avukatları mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlar, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan ceza alan sanık Mumin Kılıç'ın, "Olası kastla ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini iddia ettiler.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.



Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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