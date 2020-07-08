Son dakika haberi: Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi

Son dakika.. Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Pendik'te yaşadığı iddia edilen kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın açtı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Görüntülerde 3 yaşındaki kuzeninin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.

KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ YAKALANDI



SOSYAL medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül Aşçı'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bakanlık olarak çocuklarımızın üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasını sağladık.

İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir.

İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modelinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız."

ÇOCUK VE AİLESİ HAKKINDA TEDBİRLER ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliden, mağdurun anne ve babasının şikayetçi olmaması üzerine çocuk ve ailesi hakkında bazı koruma tedbiri kararlarının alındığını açıkladı.



Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya platformlarında, “Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı” başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan şüpheli B.A.’nın ifadesine başvurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile "çocuğun yüksek yararı" gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında mahkemeden koruma kararı talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." denildi.