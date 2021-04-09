Son dakika haberi: 9 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.





8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 304 bin 492 olarak açıklarken, 55 bin 941 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 258 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 37 bin 914 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 232 bin 892 olarak açıklamıştı.









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