Son dakika haberi: 2 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





1 Nisan KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 243 bin 738 olarak açıklarken, 40 bin 806 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 20 bin 817 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 035 bin 043 olarak açıklamıştı.









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