Son dakika haberi: 15 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi. İç karartıcı tabloda vaka ve vefat sayılarındaki yükseliş dikkat çekti.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik eşik... Yeni tedbirlerin alınmasının ikinci gününde Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 318 bin 217 test yapılırken 61 bin 400 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 845 oldu.
Koronavirüsten maalesef 297 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 894 olarak belirlendi.
KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son iki günde açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirterek hastanelerde gece yarısına dek randevu verildiğini açıkladı ve sırası gelenlerin aşı olması çağrısında bulundu.
14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
14 Nisan'da açıklanan verilere göre 310 bin 420 test yapılırken 62 bin 797 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı 2 bin 802 olmuştu.
Koronavirüsten 279 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 55 bin 413 açıklanmıştı.
13 NİSAN KORONA TABLOSU
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