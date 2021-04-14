Son dakika haberi: 15 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Koronavirüste (corona virüsü) kritik eşik... Yeni tedbirlerin alınmasının ikinci gününde Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 318 bin 217 test yapılırken 61 bin 400 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 845 oldu.



Koronavirüsten maalesef 297 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 894 olarak belirlendi.

KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son iki günde açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındığını belirterek hastanelerde gece yarısına dek randevu verildiğini açıkladı ve sırası gelenlerin aşı olması çağrısında bulundu.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

14 Nisan'da açıklanan verilere göre 310 bin 420 test yapılırken 62 bin 797 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı 2 bin 802 olmuştu.

Koronavirüsten 279 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 55 bin 413 açıklanmıştı.

13 NİSAN KORONA TABLOSU

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