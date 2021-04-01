Son dakika haberi: 1 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

1 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 243 bin 738 test yapılırken 40 bin 806 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 424 oldu. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 20 bin 817 olarak belirlendi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

31 MART KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 31 Mart'ta 240 bin 12 test yapılırken 39 bin 302 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı bin 401 olmuştu. Koronavirüsten 152 vatandaşımızı kaybederken İyileşen sayısı 19 bin 193 olarak açıklanmıştı.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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