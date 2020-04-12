Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu olur mu?

İHTİMAL DAHİLİNDE

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

‘3 GÜN YASAK’ ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Bu dinamik bir süreç, anlık takip ediyoruz. Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir. ‘4 gün serbest olsun 3 gün yasak’ önerisini de uzun zamandır konuşuyoruz. Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor.

KOMŞU İLETİŞİMİ KESİLMELİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli: Sokağa çıkma yasağı konusu Batı’da da hâlâ tartışılıyor ve etkisinin ne olacağı toplumdan topluma değişiyor. Önerdiğimiz konu yüzde yüz başarılı olacak diye bir şey yok ama teması en aza indirmek çok önemli. Ayrıca sağlık sistemini de rahatlatabilir. ‘Yasak diğer illerde de olmalı mı?’ Emin değilim, çünkü önümüzde Almanya örneği var. Almanya’da 16 eyalette yasak var, daha fazla karantinaya dönüştürmüyorlar. İnsanlar kurallara uyuyor. Bizdeki en önemli problem, akraba ziyaretleri ve apartman içi ziyaretler. Oysa karşımızdakini koruyacak bir yaklaşım sergilemeli ve teması en aza indirmeliyiz. Birlikte yaşadığın insanlar dışındaki kişilerin güvenli olmayacağını bilmek lazım. Bu benim görüşüm, Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar değil, ama efektif olması için yasak kesintili şekilde değil de biraz daha sıkı olabilir belki.

EVE EKMEK ALIRKEN VİRÜS GÖTÜRMEYİN

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün sadece fırınlar ve eczaneler gibi acil ihtiyaç sağlayan yerler açıktı. Kamyonlar ve arabalarla evlere ekmek satışı yapıldı. Ancak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: “Yurttaşlarımız paniğe kapılmasın, bu ülkede kimse aç açık kalmaz. Fırın, market önlerinde toplaşma çok riskli. Eve ekmek götüreyim derken, virüs ve hastalık da götürebilirsiniz. Zaruri durum ve ihtiyaçlar için yardım istesinler. Bu dönemde evde kalmak, hayatta kalmaktır.”

63 MİLYON EVDE

Sokağa çıkma yasağının ardından dün tüm yurtta sokaklar ve caddeler bomboştu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır” denildi.