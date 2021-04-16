Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 81 ilde, 58 saat sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 16 Nisan cuma günü akşam 19.00’dan başlayıp, 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.



HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK?

16 Nisan cuma günü akşam 19.00’dan, 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DETAYLARI AÇIKLADI

KISITLAMADA AÇIK OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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