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Haber Giriş: 25.04.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Sızma girişimi önlendi! 20 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin kahraman komandolar tarafından önlendiği belirtilerek, "20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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