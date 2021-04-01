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DHA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sivas'ta otobüs kazası! 39 yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3'ü mürettebat, 39 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 36 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişinin bulunduğu otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Son dakika haberi: Sivasta otobüs kazası 39 yaralı


Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 39 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolculardan çoğunluğu ayakta tedavi görürken, durumu ağır olan 2 kişi ise Sivas kent merkezine sevk edildi.

Son dakika haberi: Sivasta otobüs kazası 39 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi: Sivasta otobüs kazası 39 yaralı

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