Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Şırnak Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle