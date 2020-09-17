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Haber Giriş: 17.09.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Şırnak Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Şırnak Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi

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