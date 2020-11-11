Son dakika haberi: Sigara içme yasağına yeni iller eklendi

UŞAK



Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önleri gibi yerlerde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Pazar yerlerinin denetimiyle ilgili yeni kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar yerlerinin denetimlerinin artırılmasına, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek metrekareye göre uygun şekilde vatandaşların içeriye alınmasına, satıcıların ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına ayrıca satıcıların ve çalışanların HES kodu uygulamasıyla kontrollerinin zabıtalarca yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verildiği bildirildi.

MANİSA



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde işlek cadde ve sokaklarda maske kullanımını engelleyen sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Buna göre, Seyfettin Bey, Mustafa Kemal Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Avni Gemicioğlu, Hükümet, Dr. Sadık Ahmet, Gazi Osman Paşa, Borsa ve Yeni Cami caddeleri ile İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarında sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

BİLECİK



Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, çeşitli kısıtlamaların yanı sıra, "Tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplanan Pazaryeri Hıfzıssıhha Kurulunun da aynı kararları aldığı bildirildi.