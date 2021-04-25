Son dakika haberi: Sıcaklıklar ne zaman artacak! Prof. Dr. Şen canlı yayında açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in son değerlendirmeleri şu şekilde:

Soğuk bir İstanbul pazarı var. Ankara’da 19-20 derece sıcaklık. Türkiye’den Sinop’a bir hat çekerseniz batı tarafında yağmur var. Trakya’da başladı, diğer bölgelerde pek yok.

Sadece Eskişehir, Kütahya civarında biraz kuvvetli yağmur yağdı bugün o da geçmek üzere.

Yarın ise Trakya’dan çekiliyor, Marmara’nın doğusunda yağış var. Neredeyse Marmara’nın doğusundan Ege hariç bütün Anadolu’da yağmur var, İstanbul’da yok. Sıcaklıklar yarından itibaren hafif bir yükselmeye başlıyor. Salı günü 4-5 derecelik bir artış var. Çarşamba birkaç derece daha artıyor.

Salı günü sadece Doğu Anadolu Kuzeyi ve Doğu Karadeniz’de yağış var. Çarşamba günü pek yağmur gözükmüyor, Türkiye’den biraz çekiliyor. Cuma günü Doğu Anadolu’da yağmur var ama sıcaklıklar nerdeyse yaz değerlerine yaklaşacak.

Güney Doğu ve Doğu’da Suriye’den gelen bir toz birikimi var. Yağmur olursa çamur şeklinde olacak.

Bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege’de yağmur var, çok şiddetli değil. Yarından itibaren Doğu’ya doğru çekiliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor, esas yükselme Salı ve Çarşamba günü.



MARMARA BÖLGESİ'NİN DOĞUSU, TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



DOĞU ANADOLU'DAKİ 6 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, yer yer kuvvetli esecek.

Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 6, Tunceli ve Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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