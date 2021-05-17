Son dakika haberi: Sıcak haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: PKK'nın Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tüm Türkiye ile müjdeli haberi paylaşmak istiyorum" diyerek, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofi Nurettin'in terör örgütü PKK saflarındaki suç sicilini şu şekilde özetledi:

"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele şu mesajları verdi:

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

* MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

* PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir.

* Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, vatanımızın bütünlüğüne tehdit oluşturan herkesin aynı akıbetin beklediğini bugün Millete Sesleniş'te hatırlatıyorum.

* Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerinin ülkemize musallat olmasından çıkarttık.

ÇETELERDEN MEDET UMACAK KADAR KÜÇÜLEN...

* En büyük üzüntümüz ülkemizde hâlâ çetelerden medet umacak kadar küçülen haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir.

* Çetelerle aynı yolda yürümesi karşısında terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere...

* Ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar.

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