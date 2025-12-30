Son dakika haberi... Şeyma Subaşı gözaltına alındı

×
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 19:19

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

