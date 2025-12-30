Son dakika haberi... Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.