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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği vurgulandı.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

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