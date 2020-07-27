Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Kulaksız ve eşine hain saldırı olayında flaş gelişme

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız'a yönelik 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30 sularında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada saldırıya uğradıkları hatırlatıldı.



PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin gerçekleştirdikleri menfur saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olduğu, eşi Sibel Funda Kulaksız’ın yaralandığı belirtilen açıklamada, "Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faillerinin yakalanmasına dönük olarak, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.



Tespit edilen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıld önümünde, geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü saat 00.01’den itibaren Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye’ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor.



Şüphelilerin ikamet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve doküman ele geçirildi" denildi.