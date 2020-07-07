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Güven HASBAŞ- Mehmet KAVİS/SAKARYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki faciada 2 gözaltı!

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Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki faciada 2 gözaltı!
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Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan  patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi.

4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

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Sakaryada patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
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