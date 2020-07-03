Son dakika haberi: Sakarya'daki patlamadan acı haber! Havai fişek fabrikasındaki patlamadan son gelişmeler

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Son dakika haberler... Hendek’te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

PATLAMANIN ARDINDAN ANBEAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

14.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine geldi.

14.02 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.

14.00 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Meteoroloji olarak şöyle de bir hesap yaptık. Emisyonun da yağışla yere inme durumu var mı diye baktık, yağış beklemediğimiz için kirli emisyon, kirli hava bölgeye Akdeniz, Alanya, Kıbrıs tarafından terk ederek gidecek gibi görünüyor. Mühimmatın çıkardığı bir kirli emisyon da var. Şimdilik onunla ilgili bir endişe de yok. Kirleticiler yere inmeyecek gibi görünüyor."

13.59 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.

13.36 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir.

13.23 - AFAD: Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir.

13.12 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

13.05 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 50 yaralı hastaneye kaldırıldı.

12.32 - Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solunmaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz.

12.22 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için...

12.16 - AFAD: Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.

12.15 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hastaneye kaldırılan 10 yaralımız var.

12.10 - 3 BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

12.05 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var

11.55 - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: Patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Rakam verirsem yanıltırım.

11.50 - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

11.20 - Hendek'teki patlama Sakarya'nın tüm ilçelerinde hissedildi, vatandaşlar 'deprem olduğunu' sanarak sokaklara fırladı.

11.15 - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama geldi.

VALİ KALDIRIM: İÇERİDE YAKLAŞIK 150-200 İNSAN VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" ifadelerini kullandı. Yıldırım, 10 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: HALA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bütün ekiplerimiz burada. Çalışmalarımız devam ediyor, patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Hala patlamalar devam ediyor, rakam verirsem yanıltırım. Şu anda biz bir yandan patlamak üzere olan bir depoyu soğutmaya çalışıyoruz, bir yandan yaralıları taşımaya çalışıyoruz, bir yandan yangını söndürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."

3 BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.

GÖRGÜ TANIĞI: 25 KİLOMETRELİK BİR ALANA YAYILDI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Adalet Altınsoy şu bilgileri verdi:

"İnsanlar deprem oluyor zannetti. Çok büyük bir alanda hissedildi. Şuan duman görüyorum sadece, alev göremiyorum. Faaliyette bir fabrikaydı. Yaklaşık 250 çalışanı olan orta ölçekli bir fabrika diyebiliriz. Deponun patladığı söyleniyor. Depoya bakan yüzde çok fazla hasar var. Çok yüksek bir sesti. Basınçla sarsıldık. Adapazarı'nda yakınlarımız 'deprem oluyor' diye aradı. Mesafe merkeze 25 kilometrelik uzakta. 25 kilometrelik bir alana yayıldı diyebilirim."

AA muhabiri Uğur Subaşı CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyuldu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı."

AA muhabiri Yücel Velioğlu da CNN TÜRK yayında şu bilgileri aktardı:

"Ekipler olay yerine ulaşmak üzere. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Sakarya kent merkezinden tutun, diğer tüm ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar bir anda sokağa fırladı."