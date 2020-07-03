Son dakika haberi: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bakan Koca son durumu açıkladı...

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Son dakika haberler... Hendek’te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

PATLAMANIN ARDINDAN ANBEAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

19.15- BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Bakan Zehra Selçuk: Hendek'te haberi alır almaz, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bakanlarımızla buraya hareket ettik. 186 çalışanımızın ailelerine ulaşmaya devam ediyoruz. Senelik denetimler yapılıyor.



Bakan Soylu: Elde ettiğimiz sonuç şu; toplam 186 kişiden hastaneye gittiğini tespit edemediğimiz şu ana kadar ulaşamacağımız kişi sayısı da 7. Öğleden sonraki açıklamada Sayın Bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yani 3 kişinin akıbetiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece 7 kişilik kaybımız var. 4'ü vefat etti. 3'ünün arama çalışmaları sürüyor. Bir üretimlerin olduğu yer var. Ağır patlamanın olduğu bölüm depoların olduğu bölümdü. İtfaiye gerekli çalışmaları yapacak. Bu işin çözümü sayın başsavcının çalışmalarıyla çözülecek. Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder.



Bakan Koca: Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor







15.40 - 3 BAKAN SAKARYA'DAKİ PATLAMA YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

İlk olarak söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan 2 patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş odular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim tekrar yaşatmasın.

(Kimyasal bir tepki var mıdır?) Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz

Çalışan toplam güvenlikle birlikte 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu şunları söyledi:

Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şöyle konuştu:

“Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerini tek tek hane ziyaretlerine başladık. Gerek sosyal yardımlar gerekse sosyal hizmetlerle ailelerimizin yanındayız.”

15.37 - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek’teki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Fabrika yetkililerinin ifadesi alınacak.



15.36 - Hendek Belediye Başkanı: 4 kişi öldü, 83 yaralı var...



15.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğun bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 189 personelden 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır 74 yaralımız var.

14.23 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM): Yangın sonucu atmosfere karışan emisyonların 3 günlük yörünge hareketi incelendiğinde; Sakarya Hendek üzerindeki hava kütlesinin kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle Akdeniz’e doğru hareket etmesi beklenmektedir. Emisyon gazlarının muhtemel güzergâhında önümüzdeki 5 günlük periyotta yağış beklenmediği için kirleticilerin yer seviyesine inmeden ve olağan dışı bir etkiye neden olmadan ülkemizi terk etmesi öngörülmektedir.

14.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine geldi.

14.02 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.

14.00 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Meteoroloji olarak şöyle de bir hesap yaptık. Emisyonun da yağışla yere inme durumu var mı diye baktık, yağış beklemediğimiz için kirli emisyon, kirli hava bölgeye Akdeniz, Alanya, Kıbrıs tarafından terk ederek gidecek gibi görünüyor. Mühimmatın çıkardığı bir kirli emisyon da var. Şimdilik onunla ilgili bir endişe de yok. Kirleticiler yere inmeyecek gibi görünüyor."

13.59 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.

13.36 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir.

13.23 - AFAD: Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir.

13.12 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

13.05 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 50 yaralı hastaneye kaldırıldı.

12.32 - Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solunmaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz.

12.22 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için...

12.16 - AFAD: Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.

12.15 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Hastaneye kaldırılan 10 yaralımız var.

12.10 - 3 BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

12.05 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var

11.55 - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: Patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Rakam verirsem yanıltırım.

11.50 - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

11.20 - Hendek'teki patlama Sakarya'nın tüm ilçelerinde hissedildi, vatandaşlar 'deprem olduğunu' sanarak sokaklara fırladı.

11.15 - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama geldi.

VALİ KALDIRIM: İÇERİDE YAKLAŞIK 150-200 İNSAN VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" ifadelerini kullandı. Yıldırım, 10 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: HALA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bütün ekiplerimiz burada. Çalışmalarımız devam ediyor, patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Hala patlamalar devam ediyor, rakam verirsem yanıltırım. Şu anda biz bir yandan patlamak üzere olan bir depoyu soğutmaya çalışıyoruz, bir yandan yaralıları taşımaya çalışıyoruz, bir yandan yangını söndürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."

3 BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.

GÖRGÜ TANIĞI: 25 KİLOMETRELİK BİR ALANA YAYILDI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Adalet Altınsoy şu bilgileri verdi:

"İnsanlar deprem oluyor zannetti. Çok büyük bir alanda hissedildi. Şuan duman görüyorum sadece, alev göremiyorum. Faaliyette bir fabrikaydı. Yaklaşık 250 çalışanı olan orta ölçekli bir fabrika diyebiliriz. Deponun patladığı söyleniyor. Depoya bakan yüzde çok fazla hasar var. Çok yüksek bir sesti. Basınçla sarsıldık. Adapazarı'nda yakınlarımız 'deprem oluyor' diye aradı. Mesafe merkeze 25 kilometrelik uzakta. 25 kilometrelik bir alana yayıldı diyebilirim."

AA muhabiri Uğur Subaşı CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyuldu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı."

AA muhabiri Yücel Velioğlu da CNN TÜRK yayında şu bilgileri aktardı:

"Ekipler olay yerine ulaşmak üzere. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Sakarya kent merkezinden tutun, diğer tüm ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar bir anda sokağa fırladı."