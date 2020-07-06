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AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sakarya Valiliği duyurdu! Patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi

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Son dakika haberi: Sakarya Valiliği duyurdu! Patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Son dakika haberine göre; Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

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