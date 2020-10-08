Son dakika haberi: Sakarya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Gelen son dakika haberine göre, Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı. Öte yandan Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 11'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
SAMSUN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ESKİ POLİSLERDEN 11'İ ADLİYEDE
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle