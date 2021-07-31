Son dakika haberi! Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Twitter'dan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketimizde mülki idare amiri olarak birçok ilçemizde kaymakamlık ve valilik görevini Milletimize hizmet sorumluluğu ve vatan sevdası ile yapmış olan Hüseyin Avni Coş Beyefendi'nin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah..." ifadelerini kullandı.



HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile okuldan mezun oldu.

1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.

1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandıktan sonra 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına tayini çıktı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Ülkeye döndükten sonra 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığında göreve başladı.

Sırasıyla 1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi, Bingöl Valiliği gibi kritik görevlerde yer aldı.

1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

Aksaray Valiliği, Kırklareli Valiliği, Aydın Valiliği, Adana Valiliğinde bulunan Coş, 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya Valiliği'na atanmıştı. 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlayan eski vali, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara