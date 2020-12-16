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AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 02:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak; başvuru tarihi duyuruldu

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Son dakika haberi: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak; başvuru tarihi duyuruldu
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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